В Кремле согласились дождаться извинений за «Путина-убийцу» в 2023 году

В Кремле готовы дождаться извинений от журналиста Fox News Билла О'Райли, заявившего, что президент России Владимир Путин «убийца», даже если эти извинения будут принесены в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«У нас разное понимание хорошего тона и правил воспитанности. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом», — заявил Песков.

Он также отметил, что инцидент не повлияет на отношение Кремля к телеканалу.

«Для нас это не инцидент. Но в любом случае оскорбление, которое озвучивается корреспондентом того или иного СМИ и впоследствии обходится молчанием со стороны его главной редакции, с плохой стороны характеризует эти средства массовой информации», — подчеркнул глава кремлевской пресс-службы.

Ранее на требование Кремля принести извинения за сравнение Путина с убийцей О'Райли заявил, что «работает над этими извинениями, но это может занять некоторое время. Вы можете проверить их примерно в 2023 году».