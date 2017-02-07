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07 февраля 2017, 13:46
Владимир Путин внешняя политика Дмитрий Песков

Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина

Владимир Путин говорит по телефону
Владимир Путин говорит по телефону
Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня, 7 февраля, важный международный разговор по телефону, сообщил журналистам 7 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он, однако, не уточнил, с представителем какой именно страны состоится беседа.

Песков добавил, что также в течение дня глава государства проведет ряд рабочих встреч в Ново-Огарево. «Президент будет заниматься вопросами Бурятии в связи со сложением полномочий действующего губернатора. Мы дадим соответствующую информацию позже в течение дня", - передает ТАСС слова пресс-секретаря.

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