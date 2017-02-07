Песков прокомментировал заявление Райкина о «некрофильской» России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, который назвал Россию «некрофильским государством», передает «Интерфакс».

Напомним, выступая на моноспектакле «Над балаганом небо» в Петербурге, Райкин заявил: «У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем».

Песков призвал не выдергивать эту фразу из контекста: «Это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл. Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным: там про другое. Быть может, это не совсем – если это отдельно взять из контекста – не совсем такое благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом. Поэтому я здесь призываю не выдергивать из контекста».