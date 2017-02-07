07 февраля 2017, 13:39
Песков объяснил внезапную проверку ВКС России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внезапная проверка Воздушно-космических сил России была объявлена в рамках действующей практики проверки Вооруженных сил РФ, сообщает RT.
Песков отметил: «Это продолжающаяся уже не первый год практика внезапных проверок».
Представитель Кремля также подчеркнул, что «неоднократно сам президент и министр обороны говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших Вооруженных сил».
Напомним, ранее президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС.
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