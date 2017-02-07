Песков объяснил внезапную проверку ВКС России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внезапная проверка Воздушно-космических сил России была объявлена в рамках действующей практики проверки Вооруженных сил РФ, сообщает RT.

Песков отметил: «Это продолжающаяся уже не первый год практика внезапных проверок».

Представитель Кремля также подчеркнул, что «неоднократно сам президент и министр обороны говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших Вооруженных сил».

Напомним, ранее президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС.