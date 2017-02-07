В Думе пообещали продлить бесплатную приватизацию жилья для всех

Всеобщую бесплатную приватизацию жилья продлят бессрочно, сообщил 7 февраля журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Была просьба наших избирателей, фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении», - передает слова Исаева ТАСС.

6 февраля стало известно, что депутаты-единороссы Александр Сидякин и Павел Качкаев подготовили поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан. Ранее принятый в первом чтении законопроект продлевал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов.

По действующему законодательству бесплатная приватизация завершается 1 марта текущего года. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и, наконец, до 1 марта 2017 года.

В январе 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что «продлевать эти сроки (бесплатной приватизации жилья) бесконечно невозможно».