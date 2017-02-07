Крымские приставы арестовали имущество заемщиков украинских банков

С 2015 года российские судебные приставы наложили арест на более 800 объектов имущества крымчан, бравших кредиты в украинских банках до присоединения полуострова к РФ. Об этом сообщает Фонд защиты вкладчиков.

Этот фонд осуществляет компенсационные выплаты вкладчикам украинских банков, прекративших свою работу на территории Крыма и Севастополя.

Арест касался кредитных договоров с банками, договоров залога, а также других случаев обременения имущества.

Из более 800 обращений о неправомерности ареста имущества, поступивших в фонд, более 700 было удовлетворено, с имущества сняли арест.

По данным источников «Коммерсанта», заявляя требования об аресте, фонд использовал устаревшие данные нотариусов, так как украинские банки отказывались от сотрудничества с ним.