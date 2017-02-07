Японцы потерпели неудачу в борьбе с космическим мусором

Экспериментальный проект Японского агентства аэрокосмических исследований по очистке околоземной орбиты от крупных фрагментов космического мусора окончился неудачно. 700-метровая растяжка, разработанная компанией, выпускающей рыболовные сети, не смогла развернуться в космосе.

План японских ученых состоял в том, чтобы замедлить скорость обломков, переведя их на более низкую орбиту, где они вскоре сгорят в земной атмосфере. В качестве первого эксперимента трос длиной 700 метров, сплетенный из тонкой проволоки из нержавеющей стали и алюминия, должен был спуститься с беспилотного грузового космического корабля Kounotori 6 (HTV-6), доставлявшего грузы на МКС в декабре прошлого года.

Эксперимент, получивший название KITE (Kounotori Integrated Tether Experiment), был запланирован на момент, когда грузовой корабль уже покинул МКС. В космос с корабля планировалось выпустить цилиндрический объект весом 20 килограммов, имитирующий космический мусор. Затем следовало применить трос, по которому на объект подавался ток силой 10 мА. Такое воздействие, по расчетам, должно было изменить орбиту космического мусора.

Однако при попытке выполнить задуманное оказалось, что трос в космосе не разворачивается. У японских инженеров была неделя, чтобы заставить систему работать до того, как корабль войдет в земную атмосферу. Но все их попытки были безуспешными.

Другой эксперимент, также направленный на борьбу с мусором на орбите, японские ученые надеются все-таки реализовать. Корабль Kouotori 6 доставил на МКС для запуска со станции наноспутник FREEDOM. Оказавшись в космосе он должен развернуть тормозной парус размером метр на полтора и отслеживать при помощи устройства GPS процесс падения скорость и понижения орбиты. Возможно, именно такая технология уборки в космосе окажется эффективной.