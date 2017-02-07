Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 февраля 2017, вторник, 15:44
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
07 февраля 2017, 13:17
космический мусор космос Япония

Японцы потерпели неудачу в борьбе с космическим мусором

Илл.: JAXA

Экспериментальный проект Японского агентства аэрокосмических исследований по очистке околоземной орбиты от крупных фрагментов космического мусора окончился неудачно. 700-метровая растяжка, разработанная компанией, выпускающей рыболовные сети, не смогла развернуться в космосе.

План японских ученых состоял в том, чтобы замедлить скорость обломков, переведя их на более низкую орбиту, где они вскоре сгорят в земной атмосфере. В качестве первого эксперимента трос длиной 700 метров, сплетенный из тонкой проволоки из нержавеющей стали и алюминия, должен был спуститься с беспилотного грузового космического корабля Kounotori 6 (HTV-6), доставлявшего грузы на МКС в декабре прошлого года.

Эксперимент, получивший название KITE (Kounotori Integrated Tether Experiment), был запланирован на момент, когда грузовой корабль уже покинул МКС. В космос с корабля планировалось выпустить цилиндрический объект весом 20 килограммов, имитирующий космический мусор. Затем следовало применить трос, по которому на объект подавался ток силой 10 мА. Такое воздействие, по расчетам, должно было изменить орбиту космического мусора.

Однако при попытке выполнить задуманное оказалось, что трос в космосе не разворачивается. У японских инженеров была неделя, чтобы заставить систему работать до того, как корабль войдет в земную атмосферу. Но все их попытки были безуспешными.

Другой эксперимент, также направленный на борьбу с мусором на орбите, японские ученые надеются все-таки реализовать. Корабль Kouotori 6 доставил на МКС для запуска со станции наноспутник FREEDOM. Оказавшись в космосе он должен развернуть тормозной парус размером метр на полтора и отслеживать при помощи устройства GPS процесс падения скорость и понижения орбиты. Возможно, именно такая технология уборки в космосе окажется эффективной.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.