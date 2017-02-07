На Мадагаскаре открыт новый вид лемуров

Ученые описали новый вид лемура, обитающий в сухих лесах на севере острова Мадагаскар. Он принадлежит к роду карликовых, или крысиных лемуров (Cheirogaleus). Животное было обнаружено в 2014 году, но официальное описание вида было опубликовано лишь недавно в очередном выпуске журнала Primate Conservation.

Лемур был открыт группой ученых из США, Мадагаскара и Австралии под руководством Синтии Фрезьер (Cynthia Frasier). Длина тела нового вида лемура 12,4 сантиметра, длина хвоста 15,5 сантиметров, масса до 125 граммов. Мех на спине и конечностях серый с черными ободками вокруг крупных глаз, живот белый, на ушах редкий пушок. Вид получил латинское название Cheirogaleus shethi в честь Брайана Шета (Brian Sheth), председателя совета неправительственной организации Global Wildlife Conservation. Исследователи решили отметить таким образом его усилия по охране природы и поддержке научных исследований фауны Мадагаскара.

Представители данного вида были обнаружены в мадагаскарских заповедниках Анкарана и Аламерана, а также в расположенных рядом с ними охраняемых природных территориях Андрафиамена-Андавакоэра и Локи-Манамбато. После открытия данного вида общее число видов карликовых лемуров достигло восьми.