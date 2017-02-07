Путин и Меркель призвали немедленно прекратить огонь в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили обострение конфликта на юго-востоке Украины: «Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса».

Отмечается, что Путин привлек внимание Меркель «к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу», а также отметил, что «налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию минских договоренностей, а также использовать «нормандский формат» для прикрытия своих деструктивных шагов».

Путин и Меркель призвали к незамедлительному прекращению огня и договорились наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса: «В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в «нормандском формате», а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне».