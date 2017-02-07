Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс о декриминализации побоев в семье, следует из данных на официальном портале правовой информации.

В соответствии с поправками побои в отношении членов семьи и близких лиц исключены из ст. 116 УК РФ и отнесены к административным правонарушениям.

Ранее за подобные преступления предусматривалось наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ до одного года, ограничения или лишения свободы до двух лет, принудительных работ до двух лет, либо ареста до шести месяцев. Теперь же за побои предусмотрены штраф от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.