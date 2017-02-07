Президент РФ утвердил поправки в закон о персональных данных

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в статью КоАП «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)». Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Он усиливает ответственность за обработку персональных данных, несовместимую с целями их сбора, штраф для компаний от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

За обработку персональных данных без письменного согласия их субъекта вводится штраф для юрлиц от 15 тысяч до 75 тысяч рублей.