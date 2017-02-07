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07 февраля 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Григорий Романов

Григорий Васильевич Романов
Григорий Васильевич Романов

7 февраля 1923 года родился Григорий Романов, глава Ленинградского обкома КПСС, «Хозяин Ленинграда».

Личное дело

Григорий Васильевич Романов (1923—2008) родился в деревне Зихново Новгородской области. Он был шестым, самым младшим ребенком в многодетной крестьянской семье. В 1938 Григорий с отличием окончил неполную среднюю школу и поступил в Ленинградский судостроительный техникум.

Во время Великой Отечественной войны был связистом на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. В 1944 году вступил в ВКП(б). По окончании войны вернулся в техникум и в 1946 году защитил диплом с отличием, получив специальность техника-судокорпусостроителя, после чего был направлен на работу в ЦКБ-53 судостроительного завода имени А. А. Жданова в Ленинграде.

В 1953 году Романов заочно окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «инженер-кораблестроитель». В 1954—1957 годах занимал должности секретаря парткома, а потом и парторга ЦК КПСС на том же заводе.

В дальнейшем его карьера развивалась уже по партийной линии. В 1957—1961 годах Романов занимал должности секретаря, первого секретаря Кировского райкома КПСС г. Ленинграда. В 1961—1962 годах — секретаря Ленинградского горкома КПСС. В 1962—1963 годах секретаря, в 1963—1970 годах — второго секретаря Ленинградского обкома КПСС.

16 сентября 1970 года был назначен первым секретарем Ленинградского обкома КПСС и занимал этот пост до 1983 года. В 1983 году переехал в Москву.

Двадцать лет — с 1966 по 1986 годы был членом ЦК КПСС. С 1976 по 1985 годы — членом Политбюро ЦК КПСС. В 1983—1985 годах, после переезда в Москву, был секретарем ЦК КПСС, ответственным за военно-промышленный комплекс.

После прихода к власти Михаила Горбачева Романов отошел от политической деятельности. 1 июля 1985 года он был выведен из состава политбюро ЦК КПСС и отправлен на пенсию «по состоянию здоровья».

Последние годы жизни Григорий Романов провел в Москве, у старшей дочери Валентины. Скончался 3 июня 2008 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

 

Чем знаменит

Григорий Романов — самый влиятельный из «губернаторов» брежневской эпохи — управлял Ленинградом в общей сложности 13 лет. В городе его называли «Хозяином». «Романовская» эпоха запомнилась массовым строительством, а его имя стало частью народной топонимики. Так, комплекс сооружений защиты Ленинграда от наводнений, строительство которого началось при нем, в народе стали называть «Дамбой Романовной».

Самый известный анекдот про первого секретаря Ленинградского обкома звучал так: «В Ленинграде все как раньше: Зимний стоит, Елисеев торгует, Романов правит».

За те годы, что Романов правил, в регионе произошли серьезные позитивные сдвиги в сельском хозяйстве, в образовании и здравоохранении, было построено наибольшее количество станций метро и жилья, шло активное расселение общежитий. При нем в Ленинграде были созданы крупнейшие научно-производственные объединения. «Романов был одним из немногих, кто искал и нашел конкретный способ соединения преимуществ плановой социалистической экономики с достижениями научно-технического прогресса», — писал о нем Юрий Белов.

Однако, с периодом «хозяйствования» Романова связывают не только массовые стройки и попытки решения социальных проблем, но и гонения на деятелей культуры и активное подавление в Ленинграде всех форм диссидентского движения.

По воспоминаниям Галины Мшанской, с 1961 года работавшей на Ленинградском телевидении, в городе были черные списки артистов, которым был запрещен доступ в телевизионный и радиоэфир. Кроме того, негласно были запрещены Сергей Юрский и Аркадий Райкин. По словам правозащитника Юрия Вдовина, в период правления Романова очень многие музыканты, актеры и художники перебрались из Ленинграда в Москву, потому что «работать под Романовым было невозможно».

При Романове были изгнаны из СССР Иосиф Бродский и Сергей Довлатов, хотя это решение принималось не на уровне города.

В 2010 году правительство Санкт-Петербурга приняло постановление об установке в городе мемориальной доски Григорию Романову, что вызвало негодование петербургской интеллигенции. Обращение с требованием отменить это решение подписали Борис Стругацкий, Алексей Герман, Олег Басилашвили, Александр Кушнер, Генриетта Яновская, Юрий Шевчук и множество  других деятелей искусств и правозащитников.  

«Мы хорошо помним первого секретаря обкома КПСС Григория Романова – человека, душившего культуру, науку, искусство и свободу, ненавидевшего интеллигенцию, изгонявшего из города артистов, поэтов и художников, и сделавшего все, чтобы превратить Ленинград в «великий город с областной судьбой», — говорится в обращении, авторы которого требовали немедленной отмены «этого возмутительного постановления».

Несмотря на протесты общественности, в мае 2011 года памятная доска была установлена на фасаде дома 1/5 по улице Куйбышева. В феврале 2012 года неизвестные облили памятную доску, а также стену рядом с ней кроваво-красной краской.

О чем надо знать

 
          Григорий Романов

Григорий Романов являлся реальным претендентом на пост генерального секретаря ЦК КПСС после смертей и Юрия Андропова, и Константина Черненко.

По словам самого Романова, его называл своим преемником еще Брежнев. «Леонид Ильич мне часто говорил: "Ты, Григорий, будешь вместо меня". И Фиделю Кастро говорил, что Романов будет, и Жискар Д'Эстену. Я у Брежнева на очень хорошем счету был. А когда Андропов пришел, он мне прямо сказал: "Ты мне нужен в Москве. Устинов дрова ломает, много денег тратит на оборонку, нам уже не хватает"», – рассказал Романов в интервью журналу «Русская жизнь».

Западные советологи также называли Романова среди возможных преемников Леонида Брежнева еще в конце 1970-х годов, поскольку он считался сильным политическим игроком.

Считается, что именно для ослабления позиций Григория Романова и был запущен слух о том, что первый секретарь ленинградского обкома якобы в 1974 году с размахом справил свадьбу своей младшей дочери в Таврическом дворце, «одолжив» для этого из Эрмитажа антикварный царский парадный сервиз на 144 персоны, который гости в разгар праздника частично расколотили. Сенсацию опубликовал немецкий журнал «Шпигель», потом ее пересказали Радио «Свобода» и «Голос Америки». В результате слух о свадьбе разнесся мгновенно, несмотря на то, что советские газеты об этом ничего не писали.

По мнению бывшего первого секретаря Кронштадского райкома партии Виктора Лобко, распространение байки могло быть выгодно Черненко, который возглавлял в то время общий отдел ЦК КПСС и желал сменить на посту генсека Брежнева. «В те времена Романову было всего лишь 60 лет, и он вполне мог рассматриваться основной кандидатурой на пост генсека. Черненко это понимал и разослал по стране информацию, в которой в обтекаемой форме было сказано: "В Ленинградской организации КПСС есть руководители, которые позволяют себе...", и так далее. Но фамилия не называлась. Романова-то все знали, а о том руководителе, о котором речь шла, можно было только догадываться. Информацию тут же активно подхватили западные СМИ и пошли ее раскручивать», – рассказал  Лобко в интервью петербургскому еженедельнику «Дело».

Для проверки этой информации, как утверждается, Верховный совет РСФСР даже учредил специальную комиссию, которая установила, что ни слова правды слух не содержит, однако эта история сказалась на всей дальнейшей политической карьере Григория Романова и, возможно, стоила ему поста Генсека.

По свидетельству современников, именно Романова хотел видеть своим преемником Юрий Андропов, однако после его смерти была выбрана устраивающая всех кандидатура уже тяжелобольного Черненко. В момент же смерти Черненко, Романов находился в отпуске в литовской Паланге. По словам Романова, ни его, ни других оппонентов Горбачева не известили о внеочередном пленуме ЦК КПСС, состоявшемся на следующий день после кончины Черненко, так что  Горбачев был утвержден Генсеком в отсутствие конкурентов.

Многие считают, что победа Григория Романова означала бы принципиально другой сценарий дальнейшей жизни СССР. Романов «принял бы все меры и не допустил бы умышленного развала Советского Союза», — утверждал Анатолий Лукьянов.

«Если бы вместо Горбачева на пост Генсека был выбран Григорий Романов (а он был от этого в одном шаге), то мы бы с вами и сейчас продолжали жить в Советском Союзе, конечно, реформированном, модернизированном, но благополучном и сильном», — также уверен Олег Бакланов.

В техно-опере «2032: Легенда о несбывшемся грядущем» композитора Виктора Аргонова, созданной в 2007 году, показано альтернативное будущее, в котором именно Григорий Романов после смерти Черненко избирается генеральным секретарем ЦК КПСС, вследствие чего СССР удается избежать стагнации и распада.

 

Прямая речь

«История личности Романова примечательна тем, что поначалу она покажется типичной для многих в советское время. Нетипичность начинается с проявления его недюжинного ума организатора, способного осознать государственную значимость текущей, как у всех, работы и поднять ее на максимально высокий уровень. Организаторский талант во все времена — редкое явление. Он и выделил Романова среди многих», - Юрий Белов.

«Он был человеком своего времени. В войну защищал Ленинград. Получил основательное техническое образование. Строил суда. В какой-то степени и его мировоззрение имело признак технократии, что положительно влияло и на стиль его партийно-государственной работы. И в личном отношении Григорий Романов производил впечатление человека глубоко порядочного, принципиального», — из воспоминаний Олега Бакланова, министра общего машиностроения СССР.

«Он был первый антисемит города! Он люто ненавидел и травил всех деятелей культуры, которые "не приспосабливались"», — писательница Нина Катерли о Григории Романове.

 «Я остановил публикацию книги Дмитрия Сергеевича Лихачева «Византийские легенды». Редактором этой книги была Софья Полякова — еврейка. Приглашаю я Лихачева к себе, спрашиваю прямо: «Зачем вы таких людей к работе привлекаете?» Он спрашивает: «Каких?» Я: «Тех, которых не нужно». Он: «Евреев, что ли?» Я: «Да». Его это тоже почему-то обидело, хотя я был прав — евреи тогда стояли на антисоветских позициях, и мы должны были препятствовать их деятельности», — Григорий Романов.  «Хозяин Ленинграда».

 

5 фактов о Григории Романове

  • В начале Великой Отечественной войны у Григория начался роман с девушкой Аней. Однако студент судостроительного техникума не понравился ее отцу. Во время блокады Аня отыскала Григория Романова в госпитале, где он лежал, и выходила от дистрофии. После войны она стала его женой.
  • Григорий Романов пережил в Ленинграде все 900 дней блокады. И до конца жизни все, связанное с блокадой, по воспоминаниям современников, «было окрашено для Романова в особый цвет». К просьбе человека относились с особым тщанием, если это была просьба блокадника. При этом Романов резко отрицательно относился к Даниилу Гранину, к тому, что тот говорил и писал о блокаде, в частности, в «Блокадной книге».
  • По воспоминаниям Дмитрия Лихачева, в кабинете у Григория Романова был установлен подиум, благодаря которому он всегда возвышался над собеседником.
  • Указом Президента РФ Бориса Ельцина в 1998 году Романову была установлена персональная пенсия за значительный вклад в развитие отечественного машиностроения и оборонной промышленности.
  • Григорий Романов оставался коммунистом до конца жизни. После ликвидации КПСС вступил в КПРФ, был членом Центрального консультативного совета при ЦК партии. Платил членские взносы компартии до последних дней своей жизни.

Материалы о Григории Романове

Хозяин Ленинграда. Олег Кашин, «Русская жизнь».

Романовский век. Статья о Григории Романове в газете «Невское время»

Ленинградоначальник. Анна Пушкарская, Виктор Хамраев, «Ъ».

Обсуждение PR-компании против Григория Романова на форуме  практиков конкурентной разведки

Статья о Григории Романове в Википедии

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