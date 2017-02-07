В Нацбанке Украины посоветовали российским банкам уйти из страны
Российские банки, работающие на Украине, «ищут покупателя», заявила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова украинскому изданию «Сегодня».
Она отметила, что «для них сегодня есть два возможных пути: или найти нового собственника, или сокращать объемы присутствия на нашем банковском рынке».
Также, по словам замглавы регулятора, Нацбанк контролирует «все их операции» и не видит в них угрозы для себя.
Рожкова также сообщила, что сейчас на Украине работают пять российских банков — три крупных и два небольших.
«Сокращаются объемы вкладов, банки работают в режиме ограничений, в банках работают кураторы. На сегодня банки не кредитуют — у них есть задолженности», — добавила замглавы регулятора.
По ее словам, «определенные государственные предприятия имеют кредиты в этих банках», и ее ведомство обсуждает этот вопрос с профильными министерствами.
«Для того, чтобы этой зависимости не было, эти кредиты должны быть погашены или перекредитованы — мы работаем над этим вопросом», — сообщила Рожкова.
На Украине работают Сбербанк, БМ банк («дочка» ВТБ), Проминвестбанк («дочка» Внешэкономбанка).