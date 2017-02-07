Затраты на поход российских кораблей в Сирию оценили в 10 млрд рублей

Операция российской корабельной группы во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии обошлась бюджету РФ в сумму от 7,5 млрд до 10 млрд рублей, следует из подсчетов РБК.

Речь идет о стоимости двух потерянных боевых самолетов, упавших вблизи авианосца (от 4,5 млрд до 6,7 млрд), расходах на топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд), боевые вылеты авиации (1,47 млрд), питание военных (от 306,4 млн до 325,5 млн) и боевые надбавки военнослужащим (38,3 млн рублей).

Медиагруппа отмечает, что реальная стоимость похода может оказаться больше, так как Минобороны России не публиковало данные об использовании подводного флота и вооружения кораблей во время сирийской операции.