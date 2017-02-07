07 февраля 2017, 19:01
Путин расширил полномочия Счетной палаты
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и статью 28.3 Кодекса РФ об административных нарушениях.
В соответствии с поправками Счетная палата наделяется полномочиями по осуществлению внешнего госаудита за соблюдением юридическими лицами условий государственных контрактов.
Ведомство также получает право по обращениям законодательных органов власти субъектов России давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счётного органа региона.
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.
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