Путин расширил полномочия Счетной палаты

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и статью 28.3 Кодекса РФ об административных нарушениях.

В соответствии с поправками Счетная палата наделяется полномочиями по осуществлению внешнего госаудита за соблюдением юридическими лицами условий государственных контрактов.

Ведомство также получает право по обращениям законодательных органов власти субъектов России давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счётного органа региона.

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.