Участник «Шалтая-Болтая» решил просить убежище в Эстонии

Один из членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай» решил просить политического убежища в Эстонии, сообщает The Financial Times.

Участник группировки, встретившийся с журналистом FT, утверждает, что он единственный из членов «Шалтая-Болтая», оставшийся на свободе. Свою причастность к группировке мужчина подтвердил, продемонстрировав фотографию, где он снят вместе с основателем группировки Владимиром Аникеевым (Льюисом), а также переписку журналиста FT с аккаунтом «Шалтая-Болтая».

Хакер заявил, что в 2016 году Аникеев рассказал участникам «Шалтая-Болтая» о появлении у группы «кураторов» в российских спецслужбах. Затем Льюис рассказал о своем аресте и освобождении после вмешательства «кураторов».

По словам участника «Шалтая-Болтая», Льюис предложил членам группировки встретиться в Москве: «Это вызвало у меня еще больше подозрений. Обычно в ответ на просьбу поехать на другой конец города и сделать что-то подобное он бы меня послал».

Ранее сообщалось, что Владимир Аникеев, арестованный по обвинению в незаконном доступе к компьютерной информации, признал, что действовал в составе хакерской группы «Шалтай-Болтай» под псевдонимом Льюис.

По данным СМИ, вину признал еще один подозреваемый в участии в хакерской группировке – Александр Филинов, арестованный в ноябре 2016 года.