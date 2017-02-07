На Ставрополье задержали 400 кг контрафактных зубов‍ из Китая

Ставропольские таможенники задержали более 400 кг контрабандных пластмассовых искусственных зубов, произведенных в Китае, сообщила 7 февраля пресс-служба Минераловодской таможни.

«Общество с ограниченной ответственностью, которое ввозило из Китая в нашу страну различного рода медицинское оборудование, пыталось провезти как задекларированный, так и незадекларированный товар. "Незаконными" оказались 726 700 искусственных зубов из пластмассы, общей массой более четырехсот килограммов», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят и находится в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни. «Организация, решившая схитрить при прохождении таможенного контроля, может лишиться товара и заплатить штраф», - отметили в пресс-службе.