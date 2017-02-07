Власти США опубликовали список замалчиваемых СМИ терактов

Американский Белый дом обнародовал список террористических актов, совершенных в период с сентября 2014 по декабрь 2016 года, в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что средства массовой информации замалчивают ряд терактов.

Трамп заявил: «Доходит до того, что об этом не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать» (цитата по РИА Новости).

Вслед за этим Белый дом опубликовал список из 78 терактов, в числе которых есть действительно малоизвестные – в частности, ранение двух граждан США в Саудовской Аравии в январе 2015 года. В списке есть и широко освещавшиеся в СМИ теракты: взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, теракт в Тунисе в июне 2015 года, попытка теракта в поезде во Франции в 2015 году.