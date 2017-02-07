Трамп заявил об отсутствии точных данных по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что ему только предстоит разобраться в конфликте на востоке Украины.

По словам Трампа, он не знает, контролирует ли Россия сепаратистов в Донбассе или нет, но пообещал, что узнает.

«Мы не знаем точно о том, что там происходит», — заявил Трамп на вопрос, не оскорбило ли его то, что на Украине возобновились боевые действия, после его телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

С 29 января вблизи Донецка вновь начались боевые действия. Обстрелы из тяжелых орудий велись в районе населенных пунктов Авдеевка, Ясиноватая и Коминтерново. Снаряды долетали и до Донецка.