Путин назначил и. о. главы Бурятии и встретился с ним

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении замминистра транспорта Алексея Цыденова исполняющим обязанности главы Бурятии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также глава государства встретился с Цыденовым, отметив, что этот чиновник начинал карьеру на Дальнем Востоке, поэтому хорошо знаком с ситуацией в республике Бурятия.

«В. Путин: Контактов с регионами не утрачивали?

А. Цыденов: Нет. В части стратегии, безусловно, работал с регионами. <…>

В. Путин: Ситуацию в Республике Бурятия Вы знаете хорошо.

А. Цыденов: Да, знаю, и, конечно, сейчас дополнительно изучал», — приводится их диалог на сайте президента.

Ранее сегодня подал в отставку глава Бурятии Вячеслав Наговицын. 6 февраля о своем уходе объявил другой губернатор — глава Пермского края Виктор Басаргин.