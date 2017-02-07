Путин утвердил ратификацию соглашения о Турецком потоке

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию межправительственного договора с Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток». Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.

Договор был подписан 10 октября 2016 года. С российской стороны за его выполнение отвечает «Газпром», с турецкой — компания Botas.

Газопровод из двух ниток протянется по дну Черного моря из Краснодарского края до побережья Турции. Его ввод в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.