СМИ сообщили о намерении США добиться принятия Черногории в НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн предложит Дональду Трампу поддержать вступление Черногории в НАТО, сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации американского президента.

Отмечается, что это решение, ожидаемое в течение ближайших дней, «будет главной проверкой политики новой администрации по отношению к Москве, ведь администрация рассматривает как провокацию любое дальнейшее продвижение западного альянса на восток».

Между тем, Трамп пообещал НАТО всемерную поддержу со стороны США, сообщает CNN. В ходе выступления штаб-квартире Центрального командования вооруженных сил США во Флориде Трамп заявил: «Мы полностью поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все его члены делали полные и надлежащие финансовые взносы в пользу альянса, чего многие не выполняют уже долгое время».