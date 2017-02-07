Минфин назвал новую минимальную цену водки

Министерство финансов РФ предлагает поднять минимальную розничную цену водки на 8%, до 205 рублей за 0,5 л, сообщают «Ведомости».

Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 15%, до 371 рубля.

Причинами повышения цен Минфин называет рост акцизов с января текущего года, а также повышением тарифов на электроэнергию.

Напомним, в Минфине обещали принять решение о повышении минимальной розничной цены на водку до 205-210 рублей за бутылку 0,5 литра до конца января, однако до сих пор решение не утверждено.