07 февраля 2017, 19:28
Минфин назвал новую минимальную цену водки
Министерство финансов РФ предлагает поднять минимальную розничную цену водки на 8%, до 205 рублей за 0,5 л, сообщают «Ведомости».
Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 15%, до 371 рубля.
Причинами повышения цен Минфин называет рост акцизов с января текущего года, а также повышением тарифов на электроэнергию.
Напомним, в Минфине обещали принять решение о повышении минимальной розничной цены на водку до 205-210 рублей за бутылку 0,5 литра до конца января, однако до сих пор решение не утверждено.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое