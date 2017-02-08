Кремль принял сторону создателей фильма «Матильда»

Угрозы, поступающие в адрес создателей фильма «Матильда» со стороны анонимных экстремистов, недопустимы, заявил 8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что (режиссер фильма Алексей) Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя "Христианское государство - Святая Русь". Мы специально проконсультировались: в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», - передает слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «подобные действия абсолютно недопустимы».

Напомним, что в конце января стало известно, что православные активисты, называющие себя представителями «Христианского государства – Святой Руси», отправили кинотеатрам письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя «Матильда», посвященного теме отношений императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

«Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма "Матильда" будет рассмотрена как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану"», – так объясняют в письме свои угрозы представители «Христианского государства – Святой Руси».

Всего «анонимными экстремистами» было отправлено более тысячи писем на домашние адреса директоров кинотеатров, а также юридические адреса самих организаций.