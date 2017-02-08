Мемория. Юрий Авербах

8 февраля 1922 года родился Юрий Авербах, старейший из ныне живущих гроссмейстеров.

Личное дело

Юрий Львович Авербах (95 лет) родился в Калуге. Его отец Лев Авербах работал лесником в калужских лесах, позже – бракером в тресте «Экспортлес» – отбирал в лесу деревья, которые нужно спилить. В 1930-х годах был репрессирован, но всего через год освободился, после чего занимался торговлей лесом. Мать работала в системе народного образования, преподавала русский язык и литературу, была директором детского дома. Дед Юрия, Михаил Виноградов, негативно воспринял замужество дочери, отношения с зятем у него были натянутыми, что стало причиной переезда родителей Авербаха из Калуги в столицу в 1925 году. Жили в Большом Афанасьевском переулке, недалеко от Арбатской площади. Юрий увлекся шахматами с 3 лет, сам играть начал с семи, в пять лет научился читать.

Учился в бывшей Медведниковской гимназии в Староконюшенном переулке. Огромное влияние на формирование личности Авербаха оказал отец его друга профессор-лингвист Михаил Николаевич Петерсон, который привил будущему гроссмейстеру вкус к русской и зарубежной литературе. В 1938 году Авербах стал победителем всесоюзного шахматного турнира среди школьников.

В школу мать отправила Юрия раньше времени – в семь, а не в восемь лет, как тогда было принято, что, как считает он сам, повлияло на всю его последующую судьбу. В 1939 году, когда была объявлена мобилизация, всех его одногодков, только окончивших среднюю школу, забрали в армию, а Юрий к этому времени уже учился в МВТУ им. Баумана, что дало ему бронь от мобилизации.

Когда началась война, Юрий Авербах проходил производственную практику от МВТУ на паровозостроительном заводе в Коломне. Вместе с другими студентами был отправлен на бронетанковую базу под Наро-Фоминск, где занимался ремонтом танков и тягачей. В сентябре вернулся в Москву, но вскоре институт был эвакуирован в Ижевск. В 1941—1943 годах учился в Ижевске, в Москву вернулся в апреле 1943 года. В 1944 году получил звание мастера спорта СССР по шахматам. В 1949 году впервые стал чемпионом Москвы.

По окончании МВТУ устроился в НИИ Министерства авиационной промышленности, директором которого был Мстислав Келдыш, проработал там пять лет, готовил диссертацию и даже сдал кандидатский минимум, но в какой-то момент решил окончательно посвятить себя шахматам.

Выиграл более дюжины международных соревнований, участвовал в турнире претендентов на звание чемпиона мира в Швейцарии, трижды становился чемпионом Москвы. В 40 лет покинул большой спорт.

С 1962 года по 1972 год Юрий Авербах был заместителем председателя Шахматной федерации СССР, с 1972 года по 1977 год – председателем Шахматной федерации СССР, и затем многие годы вновь – заместителем председателя.

С 1969 года – международный арбитр высочайшего класса, которому поручалось судейство ряда крупных шахматных состязаний, в их числе – матчей на первенство мира: А.Е. Карпов – Г.К. Каспаров (Москва, 1984 – 1985), Г.К. Каспаров – Н. Шорт (Лондон, 1993), Г.К. Каспаров – В.Б. Крамник (Лондон, 2000).

В совершенстве владеющий английским языком, Авербах становится деятелем Международной шахматной федерации (ФИДЕ). С 1978 года по 1982 год он был членом исполнительного комитета ФИДЕ. С 1978 года по 1986 год – членом центрального комитета ФИДЕ, являясь одновременно председателем квалификационной комиссии федерации и сопредседателем комиссии по оказанию помощи развивающимся странам. С 1986 года по 1991 год был председателем комиссии ФИДЕ по пропаганде и печати.

В настоящее время Юрий Авербах – почетный член ФИДЕ.

Много занимался публицистической деятельностью. С 1958 года Авербах являлся главным редактором бюллетеня «Шахматная Москва», в 1962 году стал главным редактором журнала «Шахматы в СССР» и руководил им вплоть до закрытия журнала в 1991-м году. С 1991 года возглавлял журнал «Шахматный вестник», затем до 1998 года – «Шахматы в России». Одновременно Юрий Авербах являлся главным редактором «Шахматного бюллетеня» (1962 – 1991 годы), а с 1981 года по 1991 год – заместителем главного редактора энциклопедического словаря «Шахматы».

В 2007 году при Центральной научной библиотеке был организован Кабинет шахматной культуры и информации, который позднее превратился в Центр. Сперва Юрий Авербах был одним из его руководителей, но с возрастом оставил эту должность. Сейчас он – научный консультант Центра шахматной культуры и информации Государственной публичной научно-технической библиотеки России.

Чем знаменит

Юрий Авербах – старейший среди ныне живущих в мире гроссмейстеров. Он принадлежит к числу немногих сильных практиков, которые сумели одновременно достичь значительных высот также и в теории шахмат, на литературном, журналистском, историческом и судейском поприщах.

Расцвет Авербаха как шахматиста пришелся на пятидесятые годы. В 1952 году он становится гроссмейстером, в 1953-м играет в турнире претендентов в Швейцарии, а в 1954 году побеждает в первенстве страны и становится чемпионом СССР. В эти годы Юрий Авербах входит в плеяду элитных шахматистов мира.

Однако со временем Авербаха все больше интересовало не спортивное, а исследовательское направление. В 40 лет он ушел из большого спорта и занялся теорией шахматной игры.

Юрий Авербах

Сам Авербах так объясняет свой уход: «Почему я не стал чемпионом мира? Дело в том, что шахматистов я делю на несколько групп. Первая группа — убийцы. Если сравнивать с боксом, то это те, которые не только стараются выиграть, но обязательно нокаутировать, а в шахматах — подавить. Такими были и Ботвинник, и Фишер, и Корчной, эти черты есть у Каспарова, то есть это довольно распространенный тип. Вторая группа — бойцы. Бойцы выкладываются хорошо, но им не обязательно нокаутировать противника, им достаточно победить. Вот Ласкер такой был, Бронштейн, Таль, хотя у Таля есть черты художника. Третья группа — спортсмены. Для них шахматы такой же вид спорта, как теннис. То есть он выкладывается хорошо, но когда спорт заканчивается, то он нормальный, обыкновенный человек. Капабланка таким был, Керес. И четвертая группа — игроки, для которых шахматы один из видов игр. Они играют в карты в дурака, в домино, готовы играть во что угодно. Классический представитель этой группы — Карпов. Все чемпионы мира входят в одну из этих четырех групп. И еще есть две группы — исследователи и художники. Из них никто чемпионами не становился, у них недостаточная мотивировка. Я исследователь. Меня шахматы интересуют именно как предмет исследования».

О мастерстве Авербаха в окончаниях ходили легенды – он считался признанным мастером эндшпиля. Именно эту стадию шахматной партии Авербах сделал предметом своего глубокого изучения и со временем приобрел репутацию самого крупного, признанного в мире теоретика шахматных окончаний. Многим молодым шахматистам он известен, в первую очередь, как автор фундаментального многотомного труда по эндшпилю «Шахматные окончания».

Всего Юрий Авербах опубликовал более 50 книг, в числе которых есть и учебные пособия, адресованные начинающим. Его книги и исследования являются шахматной классикой, а на его учебнике для детей «Путешествие в шахматное королевство» выросло не одно поколение юных шахматистов.

Со временем Юрий Авербах все больше увлекался историей шахмат, чему и посвящены его последние книги. В книге «Шахматы на сцене и за кулисами» он описал свои партии, а также то, происходило в это время в шахматной федерации. Другая книга – «О чем молчат фигуры» – знакомит читателей с историей русских шахмат в ХХ веке. Третья книга – «От чатуранги до наших дней» (чатуранга – это индийское название игры – прародительницы шахмат) – рассказывает об истории возникновения шахмат в Индии и о том, как они трансформировались с течением времени.

В свои 95 лет Юрий Львович продолжает писать книги и статьи об истории шахмат, изучает историю интеллектуальных игр, консультирует своих коллег в московском Центре шахматной культуры и информации и даже читает лекции.

О чем надо знать

В конце сентября 2014 года в особняке Центрального шахматного клуба на Гоголевском бульваре открылся первый в России Музей шахмат. Огромную роль в создании этого музея, в сборе и сохранении его коллекции сыграл Юрий Авербах.

Музейная комната в ЦШК появилась еще в конце 70-х годов прошлого века. Основу музея составила коллекция ленинградца Вячеслава Домбровского, который был начальником пожарной части в блокадном Ленинграде и спас от огня многие будущие экспонаты, а в послевоенные годы работал директором специализированного шахматного магазина. Домбровский собирал все, так или иначе связанное с шахматами. В частности, он собрал большую коллекцию шахматных фигур, в которой есть и сделанные из картона шахматы осажденного Ленинграда.

В дальнейшем коллекция музейной комнаты пополнялась многочисленными кубками, медалями и другими наградами, поскольку советские, а затем и российские шахматисты многократно побеждали на Олимпиадах, чемпионатах мира и других крупных соревнованиях.

Есть в коллекции и уникальные экспонаты, например – комплект великого русского шахматиста Михаила Чигорина. Известна история о том, что Чигорин перед смертью сжег свои шахматы, как Гоголь – второй том «Мертвых душ». Однако дочь Чигорина рассказала, что сжег он карманные шахматы, в музее же выставлен его настольный комплект.

Большое место в экспозиции занимает знаменитое противостояние «двух К» – Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. В музее выставлен стол, на котором они играли, шахматы, флаги, часы и даже бланки с записью ходов.

Юрий Авербах вспоминает: «В 1984 году я был арбитром на первом матче между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Гроссмейстерам не понравились фигуры, которыми им предстояло играть. Я отправился в ЦШК и нашел там отличный стаунтоновский комплект, причем не костяной, а деревянный. Эти шахматы участникам подошли. Но оказалось, что их приобрел заведующий музейной комнатой, а он выпросил у меня бумагу, что на этих шахматах игрался матч Карпов – Каспаров. Перед вторым матчем двух «К» я снова хотел взять эти же фигуры, но заведующий унес их к себе домой и категорически отказался их отдавать. Даже получил выговор по партийной линии, однако шахматы не отдал. Вот что значит настоящий коллекционер!».

Прямая речь

«Наша жизнь, как я считаю, это эксперимент. И, наверное, каждому, кто на это способен, стоило бы рассказать о том, что он испытал во время опыта, который на нем был поставлен. Мое же преимущество состоит в длительности времени, в течение которого я фиксировал и плохое, и хорошее, выпавшее на мою долю, потому что моя жизнь - это очень долгий эксперимент», - Юрий Авербах.

«Я пришел к выводу, что главное в шахматах — уметь подключать подсознание. К этому выводу я пришел, занимаясь наукой. Очень часто я решал какие-то задачи, и решения приходили, например, в очереди в магазине или еще где-то. И я считаю, что для научного работника важно уметь подключать подсознание. Ты включаешь сознание, а потом мозг работает сам по себе. Я пришел к этому убеждению, когда прочел труд Станиславского «Искусство актера в работе над собой». В шахматах такой подход нужен, он совершенно иной, чем тот, по которому занимаются сейчас. Сейчас ведь просто натаскивают, но это другое», - Юрий Авербах.

«Я как-то зашел в помещение некоторое время назад и увидел лекцию, которую читал Юрий Львович Авербах, которому уже, по-моему, 90 лет в этом году исполнилось, читал лекцию детям. И я с большим интересом ее послушал: такая ясность сознания, понимания, и видно, что человек до сих пор получает от этого колоссальное удовольствие», - председатель правления Российской шахматной федерации Илья Левитов. Круглый стол «Интеллектуальные возможности пожилого человека»

8 фактов о Юрии Авербахе

Юрий Авербах научился плавать в пятилетнем возрасте. В пятом классе он уже легко переплывал Москву-реку. А в девятом классе на пари переплыл ее со связанными руками и ногами.

В детстве доктор дал Юрию Авербаху совет: «Ешьте по утрам гречневую кашу». С тех пор всю жизнь он завтракает только ей.

В 1941-м Юрий Авербах пытался уйти на фронт добровольцем. Однако его не взяли из-за того, что он был в «брезентовых ботиночках». «Сначала купите себе хорошие ботинки, а уж потом приходите», – сказал добровольцу военком. Но найти ботинок 45-го размера в магазинах военной Москвы Юрий так и не смог и в результате отправился догонять свой институт, который эвакуировали в Ижевск.

Несмотря на эффектную внешность, Юрий Авербах был женат всего один раз и прожил с женой 59 лет.

Знание английского языка сильно помогло Авербаху в жизни. Когда начались поездки советских шахматистов за границу, у него почти не было конкурентов - английский знали только он, Пауль Керес и Александр Котов. В результате Авербах объехал полмира- от Европы до Южной Америки.

Юрий Авербах всегда занимался спортом. В юности участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, увлекался лыжами, хоккеем, волейболом и даже был кандидатом в сборную Москвы по волейболу, год занимался боксом, чтобы не давать себя в обиду арбатской шпане. Потом боксерские перчатки обменял на шахматы. До 84 лет ходил в бассейн. Сейчас же в силу возраста ограничивается ежедневными часовыми прогулками.

Из статьи в статью про Юрия Авербаха кочует информация о том, что одним из факторов его долголетия «является уникальная особенность организма: его сердце работает предельно экономично, совершая 20-25 ударов в минуту». Однако, по словам самого гроссмейтера, эта информация появилась в результате «анекдотической ошибки». Однажды врачи решили проверить ему пульс и выяснилось, что ночью частота сердцебиения падает до 27 ударов в минуту. Но после того, как Авербаху поставили кардиостимулятор, пульс пришел в норму и сейчас составляет 50-55 ударов в минуту.

При росте метр девяносто Юрий Авербах весит всего 75 килограмм.

Материалы о Юрии Авербахе

Юрий Авербах. «Большой Город»

Юрий Авербах: Моя жизнь – это очень долгий эксперимент

Большое интервью с Юрием Авербахом на сайте Р-спорт накануне 95-летия

Биография Юрия Авербаха на сайте школы шахматной культуры

Юртй Авербах в отечественной поп-культуре. Видео.