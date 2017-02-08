Bank of America открыл отделения с персоналом-роботами

Bank of America открыл три полностью автоматизированных офиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря банка Энн Пейс.

В автоматизированных отделениях можно получить ипотеку, оформить кредитную карту или приобрести автостраховку. При этом клиентов будут обслуживать не только роботы — часть услуг будут оказывать по видеосвязи сотрудники других отделений.

Как пояснил в Bank of America, таким образом финансовая организация намерена сократить расходы на персонал и аренду посещений. В ближайшее время банк планирует открыть еще 50 автоматизированных отделений.

В настоящее время Bank of America проводит оптимизацию работы своих филиалов. Если в 2010 году у банка было 5900 отделений, то к 2016 их стало 4600.

В январе сообщалось, что Сбербанк заявил намерен уволить 3000 сотрудников и заменить их роботам-юристами.