Россельхознадзор предложит запретить всю говядину из Белоруссии

Специалисты Россельхознадзора выявили отсутствие необходимого ветеринарного контроля со стороны Белоруссии при поставке говядины в РФ. Как пишет РБК, в ведомстве заявили о наличии в мясе опасных микроорганизмов.

Россельхознадзор намерен ограничить импорт говядины со всей территории Белоруссии, если Минск не примет экстренных мер.

«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии», — отметил представитель ведомства в комментарии «Интерфаксу».

В Россельхозе отметили, что только в январе были пресечены попытки ввоза более 40 партий молочной и мясной продукции белорусского происхождения, которая нарушала требования технических регламентов и ветеринарных правил ЕАЭС.