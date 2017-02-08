Союз биатлонистов предложил РФ отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени

Международный союз биатлонистов обратился к Союзу биатлонистов России с предложением до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Об этом говорится в заявлении организации.

Если Россия добровольно не примет такого решения, то союз лишит Тюмень права на чемпионат самостоятельно.

«Конгресс проголосовал против добавления в повестку заседания голосования о лишении Тюмени права провести чемпионат мира 2021 года. Тем не менее исполнительный совет взял на себя ответственность, предложив Союзу биатлонистов России отказаться от права проведения турнира до 24 февраля 2017 года. В противном случае исполнительный совет решил аннулировать право Тюмени проводить чемпионат мира», — отметили в IBU.

Новое место проведения чемпионата выберут в 2018 году.

Между тем, как передает «Интерфакс», Министерство спорта и СБР изучат с юридической точки зрение данное предложение. Министр спорта Павел Колобков заявил, что на это уйдет пара дней.

Ранее о возможности переноса чемпионата по биатлону из Тюмени из-за допингового скандала сообщил немецкий журналист, но Россия назвала данную информацию бредом.