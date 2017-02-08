Минфин предложил ввести акцизный сбор на «Боярышник»

Министерство финансов РФ разработало поправки в Налоговый кодекс, которые установят акцизный сбор за продажу спиртосодержащей косметики и парфюмерии, а также бытовой химии.

Информация об этом опубликована на портале нормативных правовых актов, однако самого текста в карточке документа пока нет. Ожидается, что вскоре проект закона будет опубликован для общественного обсуждения и вступит в силу в июле 2017 года.

В пояснительной записке говорится, что предложенная инициатива разработана для «противодействия употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях», а также для усиления контроля за реализацией перечисленных категорий товаров. Какая именно акцизная ставка будет установлена для парфюмерии, косметики и бытовой химии, на портале не уточняется. Там говорится лишь, что будет предложена единая ставка для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.