Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск (РТВ) прибыли в намеченные районы и заступили на боевое дежурство в рамках объявленной Владимиром Путиным проверке боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее в среду силы противовоздушной обороны (ПВО), которые несут боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, были приведены в высшую степень боевой готовности и приступил к совершению маршей в незнакомые районы.

«Расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 и С-400 по прибытию на новые позиции провели обслуживание техники и заступили на боевое дежурство», — отмечается в сообщении ведомства. При обнаружении боевыми расчетами радиолокационных станций (РЛС) и ЗРС неопознанных воздушных целей для их классификации или условного применения средств поражения «в воздух будут подниматься дежурные по противовоздушной обороне истребители».

Сообщается также, что подразделения РТВ «приступили к выдаче радиолокационной информации на командный пункт соединения ПВО для принятия решения о выдаче целеуказаний огневым средствам поражения».

7 февраля в ВКС приказом президента России была объявлена внезапная проверка боеготовности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что внезапная проверка ВКС была объявлена в рамках действующей практики проверки Вооруженных сил РФ.