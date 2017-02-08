Международный союз биатлонистов решил перенести ЧМ-2021 из Тюмени

Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение лишить Тюмень права проведения ЧМ-2021 по биатлону. Об этом в своем твиттере сообщил журналист немецкого издания ZDF Нильс Кабен

По его словам, сделано это было на основе второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую 9 декабря огласил Ричард Макларен.

Позже директор по коммуникациям IBU Пер Ланге в интервью агентству «Р-Спорт» сообщил, что внеочередной конгресс IBU еще не обсуждал вопрос проведения чемпионата мира 2021 года, который должна принять Тюмень.

В свою очередь, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что информация о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года является бредом.