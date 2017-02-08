Минтруд предложил брать под защиту сообщивших о коррупции

Министерство труда РФ подготовило поправки в закон «О противодействии коррупции», касающиеся защиты граждан, сообщивших о коррупционных нарушениях». Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Ведомство, в частности, предлагает защищать сообщивших о фактах коррупции от увольнения или дисциплинарных взысканий. В течение трех лет после того, как сотрудник сообщил о коррупции, его увольнение, назначение на другую должность или наложение на него взыскания возможно только по решению комиссии.

Ранее Минтруд разработал другой законопроект, направленный на защиту сообщающих о коррупции. В начале 2015 года в ведомстве предложили создать отдельный закон о защите таких лиц, их родных и близких. Также предполагалось установить выплату материального вознаграждения за информацию о коррупции, если она помогла предотвратить ущерб госимуществу и казне. В новых поправках речи о выплате вознаграждения не идет.