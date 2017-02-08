Адвокат семьи Дель сообщил об отказе от иска к органам опеки

Москвичка Светлана Дель, у которой изъяли восемь приемных детей, отказалась от иска к органам опеки и полицейским. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката, руководителя «Команды 29» Ивана Павлова.

«Мы надеемся, что этот отказ переведет урегулирование данного инцидента в другое, пусть не судебное, но все же существующее русло», — сказал защитник.

«Светлана [Дель] во всех своих решениях руководствуется благополучием детей», — подчеркнул Павлов, добавив, что речь идет именно об отзыве иска, а не о мировом соглашении.

18 января многодетная мать Светлана Дель подала в суд на органы опеки и полицию, требуя вернуть ей приемных детей. Дети были изъяты из семьи 13 января из-за подозрений, что их приемный отец занимался рукоприкладством.

На прошлой неделе адвокат Иван Павлов рассказал, что дело семьи Дель может решиться миром. «В деле Михаила и Светланы Дель наметилась положительная тенденция. Появился шанс на урегулирование этого инцидента цивилизованным путем, и тогда все иски будут отозваны», — сказал Павлов, его слова цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на московском интернет-портале банка данных о детях-сиротах появились анкеты четырех детей, изъятых из многодетной семьи Дель в Зеленограде.