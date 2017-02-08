Дизайнер из Украины напал на школьницу в лифте дома в Москве

Вооруженный ножом мужчина днем в среду напал на несовершеннолетнюю девушку-подростка в лифте жилого дома на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Балаклавском проспекте в Москве. Нападавшим оказался оказался 38-летний дизайнер, который приехал в Москву из Украины. Он зашел в кабину лифта вслед за школьницей, схватил ее за горло, а после нанес несколько колото-резаных ранений лица. Несмотря на это, девушке удалось вырваться, выбежать на улицу и позвать на помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники ОВД «Нагорный», уголовного розыска и участковые. В результате обхода по квартирам дома подозреваемый был задержан. В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.