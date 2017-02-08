Эрдоган и Трамп по телефону договорились вместе действовать в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился со своим американский коллегой Дональдом Трампом о совместных действиях против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в сирийской провинции Ракка и в городе Эль-Баб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

К такой договоренности Эрдоган и Трамп пришли 7 февраля во время телефонных переговоров. Президент США в разговоре заявил о готовности поддержать Турцию как партнера НАТО. Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопрос создания безопасных зон в Сирии. Эрдоган, со своей стороны, попросил президента США не поддерживать сирийских курдов.

В настоящее время Ракка и Эль-Баб находятся под контролем ИГ. При этом Ракка считается неофициальной «столицей» террористов в Сирии. В начале февраля источники Washington Post сообщили об отказе Трампа действовать в Ракке по плану администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Ранее администрация Трампа выражала готовность сотрудничать в Сирии с Россией.

В начале февраля поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) начали новый этап операции по освобождению города Ракка. Силы международной коалиции под руководством США нанесли удары по позициям исламистов в восточной части провинции Ракка.

Само наступление на Ракку началось в ноябре 2016 года. США поддерживает в этой борьбе сирийских оппозиционеров и сирийских курдов. Всего альянс оппозиции и курдов насчитывает около 30 тысяч человек.