В Киеве неизвестные устроили погром на посвященной майдану выставке

В Центр визуальной культуры в Киеве ворвались неизвестные в масках и уничтожила все экспонаты выставки «Потерянная возможность». Выставка ставила под сомнение результаты «майдана». Об этом сообщает «Громадське радио».

«Они уничтожили все работы. Уничтожили даже наш обогреватель. Все это время — 5 минут пока они были в офисе, — они трясли наши двери, хотели выломать, к счастью, не удалось это сделать», — отметила сотрудница центра.

В центре рассказали, что нападавшим удалось скрыться до прибытия полиции. Сотрудники центра заявили, что участники погрома были одеты так, «как одеваются участники ультраправых группировок».

Отметим, что выставка «Потерянная возможность» под авторством художника Давида Чичкана предлагает рассматривать «майдан» как упущенную возможность провести социальную революцию.