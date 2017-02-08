МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией

Министерство иностранных дел России допустило возврат к отмене визового режима с Грузией. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте МИДа по итогам встречи замглавы российского внешнеполитического ведомства Григория Карасина и специального представителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе.

«Стороны с удовлетворением констатировали растущую интенсивность гуманитарных обменов и контактов между людьми. Благодаря визовой либерализации для граждан Грузии, осуществленной российской стороной в конце 2015 года, количество виз, выдаваемых Секцией интересов России в Тбилиси, удвоилось и достигло 40 тысяч штук. Карасин подтвердил настрой на дальнейшее облегчение визового режима, не исключая в перспективе и его отмены», — отмечается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве при этом подчеркнули, что данное решение будет зависеть от готовности властей Грузии к ответственной работе по этому вопросу.

В декабре 2016 года во время Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин не исключил воссоздания безвизового режима для граждан Грузии. При этом он подчеркнул, что очень важно наладить нормальные отношения по линии спецслужб и правоохранительных органов по линии борьбы с терроризмом.