В ДНР заявили о гибели командира батальона «Сомали» Гиви

Командир батальона «Сомали» сепаратистов по прозвищу Гиви (Михаил Толстых) мог погибнуть при теракте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оборонное ведомство самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса», - отметили в министерстве обороны ДНР.

Сейчас на месте теракта работает следственная группа.

Напомним, 17 октября 2016 года в Донецке погиб командир ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсен Павлов, известный по позывному Моторола. Его подорвали в лифте собственного дома.