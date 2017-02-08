Кремль опроверг причастность к гибели Гиви

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к убийству одного из командира ополченцев в Донбассе, главы батальона «Сомали» по прозвищу Гиви (Михаила Толстых). Его слова приводит ТАСС.

«Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности. Об этом не может быть и речи», - подчеркнул Песков.

По мнению Пескова, устранение Гиви является «попыткой дестабилизировать ситуацию». Кремль выразил надежду на то, что в регионе еще сохранился некий «запас прочности», что позволит избежать эскалации ситуации.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что Гиви погиб при взрыве в собственном кабинете. Позднее, однако, выяснилось, что кабинет командира сепаратистов обстреляли из огнемета. В прокуратуре ДНР считают, что теракт организовала украинская диверсионно-разведывательная группа.

Сепаратисты заявили, что уже вышли на предполагаемых исполнителей убийства по горячим следам и пообещали «разобраться по законам военного времени».