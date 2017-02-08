Стало известно имя оставшегося на свободе хакера из «Шалтая-Болтая»

«Фонтанка.Ru» узнала имя последнего оставшегося на свободе участника хакерской группировки «Шалтай-Болтай». Его зовут Александр Глазастиков.

Хакер рассказал, что он - программист из Петербурга. Сейчас Глазастиков уехал в Эстонию. Он объявил, что намерен просить у Таллина политического убежища. Именно поэтому хакер решил отказаться от анонимности.

По словам Глазастикова, он уверен, что власти РФ уже выяснили его имя.

Отметим, днем ранее Financial Times также побеседовала с человеком, который представился последним оставшимся на свободе участником «Шалтая-Болтая» и назвался Александром. Он также подтвердил газете, что будет просить эстонского убежища.