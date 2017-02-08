Кировчанка пожаловалась в прокуратуру на кредит под 2379 процентов

Микрофинансовая организация выдала жительнице города Омутнинска в Кировской области кредит под 2379 процентов годовых, пишет «Российская газета».

Летом 2016 года женщина взяла кредит на 20 дней под 292 процента годовых. Позже она подписала дополнительное соглашение о продлении срока займа. По новому договору стоимость кредита выросла более чем в восемь раз.

Клиентка микрофинансовой организации обратилась за помощью в прокуратуру. После проведения проверки надзорный орган установил, что ставка была увеличена неправомерно и превысила рассчитанное Банком России среднерыночное значение микрозаймов, которое ограничено ставкой 795,1 процента годовых.

«По выявленным нарушениям закона прокурором района в адрес руководства микрофинансовой организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого процентная ставка по кредиту заявительницы снижена, лицо, допустившее эти нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности», — цитирует издание сообщение прокуратуры.