Путин предрек неизбежно прекрасное будущее в РФ

Президент Владимир Путин во время вручения наград молодым ученым в области науки и инноваций заявил, что он считает прекрасное будущее России неизбежным. Его слова приводит РИА Новости.

«Слушал наших лауреатов. Я не просто слушал, я любовался тем, как и что они говорили. И как — еще раз хочу подчеркнуть. И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», — заявил Путин.

Путин призвал развивать науку, чтобы с помощью нее решать основные технологические задачи. «Сегодня перед Россией и перед всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечение технологической, экологической, продовольственной безопасности. Характер и сложность этих задач таковы, что решать их можно только с помощью сильной науки и современных технологий», —заключил он.