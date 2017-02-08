Касьянова назвали новым кандидатом в президенты от оппозиции

Близкий к оппозиционным партиям источник заявил в комментарии «Газете.Ru», что после приговора Алексею Навальному вместо него на выборы президента может выдвинуться лидер ПАРНАС Михаил Касьянов.

Как отметил источник, политик может стать единым кандидатом от оппозиции на грядущих выборах.

Михаил Касьянов отметил, что не исключает такой возможности, но окончательное решение еще не принято. Он пояснил, что намерен вести переговоры о едином кандидате от оппозиции в том числе и с «Яблоком».

«Нам о планах Касьянова ничего не известно, но мы всегда открыты для любых переговоров», — в свою очередь, отметил источник в «Яблоке».

Отметим, что сегодня Навальный по приговору Кировского суда получил пять лет условного срока по делу о хищении бюджетных средств из «Кировлеса». Он заявил, что приговор не лишает его права на участие в выборах президента.