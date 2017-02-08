Тимченко назвался владельцем китайского клуба КХЛ

Бизнесмен Геннадий Тимченко заявил, что он является совладельцем клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Об этом сообщает РБК.

Тимченко отметил, что визит в развитии этой отрасли большие перспективы. «Если нам удастся добиться интересных результатов и развить хоккей китайский и поднять его на высочайший уровень, тогда мы можем начать получать дивиденды. Это реклама, спонсоры, я вижу огромный потенциал развития коммерческой составляющей», — отметил он.

Отметим, что «Куньлунь Ред Стар» является первым китайским клубом, который начал выступать в КХЛ. Когда в 2016 году было подписано решение о его приеме в чемпионат, Тимченко заявлял, что финансирование «Куньлунь Ред Стар» будет осуществляться без российского участия.