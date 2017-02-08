Учитель потребовал от ГП защитить «Матильду»

Режиссер Алексей Учитель подал в Генпрокуратуру два заявления, в которых попросил генпрокурора Юрию Чайку защитить съемочный коллектив готовящегося к прокату фильма «Матильда». Об этом сообщает ТАСС.

«За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно. С одной стороны, можно было бы просто отшутиться, ссылаясь хотя бы на то, что у российского юриста Поклонской нет российского юридического образования, но теперь она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, а значит кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства», — пояснил адвокат режиссера Константин Добрынин.

Он отметил, что Учитель просит «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской». Во второй своей просьбе режиссер добивается проверки Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство - Святая Русь» на экстремизм после угроз в адрес создателей фильма и его будущих зрителей.