Заксобрание Петербурга приравняло встречи с депутатами к митингам

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. сообщает «Фонтанка».

За законопроект проголосовали 38 депутатов, 11 выступили против. Документ вступит в силу спустя 10 дней после его подписания губернатором.

Таким образом, как отмечает «Фонтанка», депутаты успеют провести без согласования акцию в форме встречи с избирателями у Исаакиевского собора 12 февраля. В этот день парламентарии намерены окружить его «живым кольцом».

Ранее депутаты Заксобрания Петербурга проголосовали за приравнивание к митингам встреч парламентариев с избирателями. Соответствующий законопроект был внесен на заседании 1 февраля с подачи фракции «Единой России», за него проголосовали 39 депутатов, семеро высказались против.

Аналогичный закон может быть принят и на федеральном уровне — 3 февраля депутат от «Единой России» Ирина Белых внесла в Госдуму законопроект о приравнивании к митингам встреч депутатов всех уровней с избирателями.

28 января в Санкт-Петербурге на Марсовом поле состоялась встреча граждан с оппозиционными депутатами заксобрания города, посвященная передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Встреча вылилась в протестную акцию как противников, так и сторонников передачи собора. В мероприятии, по данным полиции, приняли участие около двух тысяч человек.