Кинорежиссер Никита Михалков стал еще одним послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, сообщил 8 февраля пресс-центр Игр.

В играх примут участие около 1000 сильнейших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе представители армий НАТО.

Михалков «с большой готовностью откликнулся» на предложение стать официальным послом III зимних Всемирных военных игр, назвав их «оазисом мира».

«Ведь сегодня, когда на внешнеполитической арене идет ожесточенная борьба не только и не столько различных политических воззрений, а борьба ценностей, устоев и национальных традиций, национальных исконных самоидентификаций, когда даже Олимпийские и Паралимпийские игры, международные кинематографические фестивали становятся инструментом в руках политиков, особенно важно найти, сохранять и популяризировать тот не тронутый и не раздираемый политическими играми оазис мира», – заявил кинорежиссер.

По его мнению, «то, что наша страна была выбрана местом проведения III зимних Всемирных военных игр, позволяет надеяться на то, что такие важные составляющие нашей жизни, как культура, спорт, любовь к Родине, сила духа, честная борьба, достоинство, могут стать универсальным языком мира, объединяющим тысячи и тысячи людей из разных стран, разного вероисповедания, разных политических воззрений».

Официальными послами Игр уже стали двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА подполковник Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом подполковник Светлана Ишмуратова, двукратный олимпийский чемпион, многократный призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду, заслуженный мастер спорта подполковник Дмитрий Саутин и легендарная спортсменка ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта майор Елена Исинбаева.

Именно майор Елена Исинбаева будет нести российский флаг на торжественной церемонии открытия Игр, которая состоится 24 февраля 2017 года.