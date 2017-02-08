Навальный получил условный срок по делу «Кировлеса»
Политик Алексей Навальный по решению Кировского районного суда приговорен к пяти годам условно по делу «Кировлеса». Об этом сообщил сам оппозиционер в своем твиттере.
5 лет условно. Предыдущее решение обл суда переписан дословно.— Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.
Другой фигурант дела - Петр Офицеров - приговорен судом к четырем годам условного срока.
Кроме того, суд обязал Навального и Офицерова выплатить штрафы в размере 500 тысяч рублей каждого.
Срок наказания Навального истекает через полтора года с учетом первого рассмотрения данного дела. Оппозиционер уже заявил, что намерен обжаловать решение суда.
Таким образом, суд вынес решение, полностью совпавшее с требованиями стороны обвинения. Как заметил Навальный, мотивировочная часть приговора практически полностью совпала с решением, ранее уже вынесенным по делу «Кировлеса».
Между тем в ЦИКе отказались комментировать возможность выдвижения Навального в президенты в связи с вынесенным приговором, передает «Интерфакс».
Скопировали обвинительное заключение.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 8 февраля 2017 г.
Скопировали приговор.
Скопировали сроки.
Очень боятся в Кремле.
Впереди: год кампании.