Навальный получил условный срок по делу «Кировлеса»

Политик Алексей Навальный по решению Кировского районного суда приговорен к пяти годам условно по делу «Кировлеса». Об этом сообщил сам оппозиционер в своем твиттере.

5 лет условно. Предыдущее решение обл суда переписан дословно. — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

Другой фигурант дела - Петр Офицеров - приговорен судом к четырем годам условного срока.

Кроме того, суд обязал Навального и Офицерова выплатить штрафы в размере 500 тысяч рублей каждого.

Срок наказания Навального истекает через полтора года с учетом первого рассмотрения данного дела. Оппозиционер уже заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Таким образом, суд вынес решение, полностью совпавшее с требованиями стороны обвинения. Как заметил Навальный, мотивировочная часть приговора практически полностью совпала с решением, ранее уже вынесенным по делу «Кировлеса».

Между тем в ЦИКе отказались комментировать возможность выдвижения Навального в президенты в связи с вынесенным приговором, передает «Интерфакс».