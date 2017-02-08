ФАС предложила запретить неэффективным госкомпаниям покупать новые активы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство указ, запрещающий госкомпаниям приобретать новые активы. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Пузыревского.

Как утверждает источник, проект указа, посвященного развитию конкуренции, уже согласован и в настоящее время «доводится до совершенства». В нем ФАС предлагает снизить рыночную долю государственных и муниципальных компаний, в частности, запретить госкомпаниям и унитарным предприятиям приобретать новые активы напрямую или через дочерние предприятия.

Также ведомство предлагает обязать госкомпании разработать программы отчуждения профильных активов. Сергей Пузыревский уточнил, что эти меры не будут касаться эффективных компаний, которые являются полноценными участниками рынка и не ухудшают условия конкуренции.

В отдельном законопроекте ФАС также предлагает запретить создание на конкурентных рынках унитарных предприятий, а с 1 февраля 2018 года ликвидировать ГУПы как организационно-правовую форму.

По данным ФАС, в середине 2016 года государство было акционером или имело право участия в управлении 1627 акционерными обществами. Это в 2,5 раза меньше по сравнению с 2006 годом. В то же время выросло число дочерних предприятий государственных компаний.