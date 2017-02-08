В Нигерии пираты захватили в заложники моряков из РФ и Украины

В территориальных водах Нигерии пираты в ходе нападения на судно BBC Caribbean захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка. Об этом сообщает посольство России в Нигерии на своей странице в твиттере.

С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины. — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.

С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины. — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.

Год назад нигерийские пираты захватили в Гвинейском заливе россиянина, члена экипажа судна Bourbon Ивана Рудного. Хотя нигерийские военные моряки провели спецоперацию, в ходе которой судно и большая часть экипажа были освобождены, пираты забрали с собой двух заложников — россиянина и нигерийца. Рудной был освобожден в конце марта 2016 года.

В конце ноября того же года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что трое российских моряков, находившихся на борту захваченного у берегов Бенина греческого судна «Сароник бриз», были похищены нигерийскими пиратами. Через месяц посольство России в Нигерии заявило об освобождении россиян, похищенных в Гвинейском заливе. На каких условиях были освобождены моряки, и был ли выплачен за них выкуп, не уточнялось.